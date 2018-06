Oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) comenzaron a levantar el plantón que decenas de manifestantes llevaban a cabo afuera de las oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Portland, Oregon.

Los oficiales, vestidos con equipo antidisturbios, arribaron al campamento que los manifestantes habían establecido con tiendas de campaña y otros artefactos en la avenida SW Macadam, frente a las instalaciones de ICE.

Another arrest just now outside ICE bldg #KOIN6News #OccupyICEpdx #OCCUPY pic.twitter.com/tJq2V8oi6K

— Lisa Balick (@lisabKOIN) June 28, 2018