Suena como un estruendoso coro de grillos, pero no precisamente. Quizás como un silbido sumamente agudo, pero ¿de dónde viene? Si uno escucha detenidamente, se percibe un balbuceo politonal aunado con el rasgado de uñas contra una pizarra.

The Associated Press obtuvo una grabación del sonido percibido por algunos de los empleados de la embajada estadounidense en La Habana, parte de un conjunto de fenómenos inexplicados que eventualmente fueron considerados ataques deliberados. La grabación, transmitida el jueves por la AP, es la primera en ser publicada de las muchas realizadas en Cuba de sonidos que según los investigadores provienen de ataques sónicos.

