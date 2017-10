ÚLTIMA HORA: Nate se debilita a tormenta tropical tras tocar tierra en Biloxi, Mississippi

Nate se debilitó a tormenta tropical el domingo tras tocar tierra por segunda vez el domingo. El meteoro llegó a las afueras de Biloxi, en la costa del Golfo de México en Mississippi. Era el primer huracán que alcanzaba el estado desde Katrina, en 2005.

Los vientos máximos sostenidos del meteoro bajaron el domingo por la mañana a cerca de 110 kilómetros por hora (70 millas por hora) y se espera que siga perdieron fuerza, dijo el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

A las 5:00 de la madrugada, Nate estaba centrado a unos 130 kilómetros (unas 80 millas) al norte-noreste de Biloxi y se movía en dirección norte-noreste a casi 37 kmh (23 mph).

En un momento, el ojo de Nate pasó sobre la Base Keesler de la Fuerza Aérea, donde están los aviones que el centro emplea para seguir los huracanes, explicó.

Esta fue la segunda llegada a tierra de Nate. El sábado por la noche alcanzó una zona poco poblada en la desembocadura del río Mississippi en el sureste de Luisiana.

Nate dejó lluvias torrenciales en la costa del golfo y sus potentes vientos desplazaron el agua a las carreteras. Pero no tuvo la intensidad de Harvey, Irma o José, que lo precedieron en esta concurrida temporada de huracanes, y la gente no parecía temer su llegada. No se reportaron fallecidos ni heridos de inmediato.

“Nos fuimos con Katrina”, dijo Ed Nodhturft, que no tenía previsto dejar su casa de Ocean Springs por Nate. Al contrario, en su vivienda se celebraba una improvisada reunión familiar después de que varios de sus parientes que se alojaban en el Beau Rivage Resort and Casino de Biloxi fuesen obligados a marcharse del hotel.

Durante el Katrina, la residencia de Nodhturft quedó anegada por 1,5 metros (5 pies) de agua procedentes de un pantano de la costa. Pero ahora tiene una casa nueva y no parece preocupado por inundaciones en zonas bajas como en la que vive.

El huracán Katrina tocó tierra definitivamente en la costa de Mississippi el 29 de agosto de 2005, arrasando muchas ciudades a su paso. Las barcazas casino típicas de la zona se estrellaron contra las casas. Fue el último gran meteoro en el estado, aunque partes de su costa recibieron el impacto de Gustav en 2008 y de Isaac en 2012.

Nate pasó al este de Nueva Orleans, librando a la ciudad de sus fuertes vientos y marejadas. El veloz desplazamiento del meteoro redujo la posibilidad de lluvias prolongadas que habrían rebasado el debilitado sistema de bombeo que drena la urbe. Las autoridades impusieron un toque de queda que entró en vigor a las 19:00 horas, pero el alcalde lo canceló una hora más tarde cuando parecía que la tormenta había pasado sin causar grandes problemas.

Las ciudades a lo largo de la costa de Mississippi, como Gulfport y Biloxi, estaban en alerta. Algunos hoteles y casinos frente a la costa fueron evacuados y los meteorólogos pronosticaron lluvias de entre 70 y 150 milímetros (entre 3 y 6 pulgadas), y 250 milímetros (10 pulgadas) en algunas zonas aisladas.

Nate se debilitó ligeramente a tormenta de categoría 1 con vientos máximos de 137 kilómetros por hora (85 millas por hora) tras tocar tierra por primera vez el sábado en la noche.

Los gobernadores de Luisiana, Mississippi y Alabama _ tres estados que se libraron de los devastadores efectos de esta temporada de huracanes _ declararon el estado de emergencia.

Nate causó al menos 21 muertos a su paso por Centroamérica.