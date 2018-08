A la edad de 81 años, este sábado murió el republicano John McCain, según confirmó un asistente del republicano a la agencia The Associated Press.

McCain será recordado por su labor como senador durante seis períodos, candidato presidencial en el 2008 y un defensor del poderío militar de EE.UU, así como uno de los mayores impulsores de una reforma migratoria, de acuerdo con CNN en Español.

La familia del senador por Arizona había informado a través de un comunicado el viernes que el político republicano decidió suspender el tratamiento médico que recibía, luego de haber sido diagnosticado con cáncer cerebral.

McCain reveló en el verano del año pasado que había sido diagnosticado con glioblastoma primario, una forma agresiva de cáncer cerebral.

Además del comunicado en el que dieron a conocer su decisión de no continuar el tratamiento médico, la hija del republicano, Meghan McCain, agradeció a los simpatizantes.

“No habríamos llegado más lejos si no fuera por ustedes. Nos han dado la fuerza para seguir adelante”, escribió Meghan.

John McCain y su lucha por la Presidencia

Por primera vez, en el año 2000 intentó llegar a la Presidencia. “Es una lucha por retomar nuestro gobierno de las personas influyentes y grupos de presión, y devolverlo a la gente y a la noble causa de libertad para lo que fue creado”, dijo entonces de acuerdo con CNN en Español.

McCain perdió en unas primarias duras contra el gobernador de Texas, George W. Bush.

Fiel a su reputación de buscar acuerdos bipartidistas, McCain trabajó con los demócratas en el senado en temas como la reforma de financiación de campaña y la migratoria.

A los 70 años, intentó llegar a la presidencia una última vez. McCain ganó la nominación republicana en el 2008 y la perdió frente a Barack Obama.

John McCain y su lucha por la reforma migratoria

El senador republicano John McCain insistió en la necesidad de aprobar una reforma migratoria y criticó la política antiinmigración de Donald Trump en su libro “The Restless Wave: Good Times, Just Causes, Great Fights and Other Appreciations” (“La ola inquieta: buenos tiempos, causas justificadas, grandes luchas y otras apreciaciones”).

El senador reafirmó la necesidad de revisar el sistema migratorio en sus memorias, que escribió en coautoría con Mark Salter, informó en su momento The Arizona Republic.

En el capítulo titulado “Fighting the Good Fight” (“Peleando la pelea buena”), McCain elogia al senador demócrata Edward Kennedy, con quien presentó un proyecto de reforma migratoria integral en 2005.

Dicha iniciativa, si bien no tuvo éxito, creó el marco para los posteriores esfuerzos de reforma bipartidista: un camino hacia la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados asentados en Estados Unidos, mejoras a la seguridad fronteriza y un programa para trabajadores extranjeros.

“Fallé dos veces, y luego una vez más después de que Ted falleciera, a pesar de las grandes mayorías en ambas cámaras del Congreso a favor de esto”, escribió McCain, quien hace referencia a la muerte de Kennedy en 2009, irónicamente por el mismo tipo de cáncer cerebral, glioblastoma, que padece el republicano.

“Me gustaría decir que lo intentaré de nuevo. Pero eso ya no depende de mí. Es una decepción más dura que otras derrotas porque, primero, es algo que la mayoría de los estadounidenses quieren, y la mayoría de los miembros del Congreso saben que se debe hacer”, sostuvo McCain.

En su retórica a favor de los inmigrantes, el senador agregaba que “cualquiera puede convertirse en estadounidense si acepta nuestros valores. Cualquier persona. Ni siquiera tiene que hablar el idioma. Como cuestión práctica, aquí le resultará más fácil si aprende inglés. Pero incluso un lenguaje común no es esencial para la asimilación. No en este país”.