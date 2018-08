El exabogado personal de Donald Trump, Michael Cohen, se declaró culpable de cargos que incluyen fraude de financiación de campaña debido a pagos de dinero a la actriz porno Stormy Daniels y a la exmodelo de Playboy Karen McDougal.

Cohen, de 51 años, dijo el martes en la corte federal de Nueva York que hizo los pagos en coordinación con el entonces candidato republicano a la presidencia Donald Trump, que no fue nombrado, para influir en las elecciones. Ambas mujeres afirmaron que Trump tenía asuntos con ellos, lo cual él niega.

Los otros cargos en los que Cohen se declaró culpable son fraude bancario y evasión de impuestos.

Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Cohen acordó no impugnar una sentencia de 46 a 63 meses en prisión.

La declaración de Cohen llega luego de meses de escrutinio federal y una disputa con el presidente.

La investigación sobre Cohen ha puesto al descubierto su papel como el “solucionador” leal del presidente.

AP sources: Michael Cohen to plead guilty in New York to charges including campaign finance and bank fraud, tax evasion. https://t.co/miVtZegGH6

— The Associated Press (@AP) August 21, 2018