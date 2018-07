Las autoridades de Nueva York han instalado un fuerte dispositivo de seguridad en la Trump Tower (Torre Trump) en el pleno corazón de Manhattan, informaron el viernes por la tarde varios medios de comunicación.

El edificio es propiedad del presidente estadounidense Donald Trump.

The scene off of 5th Ave where police are responding to reports of suspicious package at Trump Tower pic.twitter.com/ixmFoGKil7

— MJ Lee (@mj_lee) July 27, 2018