Dos trenes en Suiza chocaron el lunes en una estación de los Alpes suizos durante una maniobra de cambio de ruta y 27 personas resultaron heridas, informó un operador ferroviario suizo.

La policía y los equipos médicos se trasladaron apresuradamente al lugar del accidente en la ciudad central de Andermatt. Uno de los trenes accidentados consistía en una locomotora y cinco vagones con alrededor de 100 pasajeros a bordo.

