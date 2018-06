El presidente estadounidense Donald Trump aseguró el martes que la separación de familias de inmigrantes detenidas tras cruzar la frontera “es el fallo de la mala legislación aprobada por los demócratas”.

“Separar a familias en la Frontera es el fallo de la mala legislación aprobada por los demócratas. Las leyes de Seguridad Fronteriza deben ser cambiadas pero los demócratas no pueden ponerse de acuerdo! Hemos empezado el Muro”, afirmó Trump en su cuenta de Twitter.

Separating families at the Border is the fault of bad legislation passed by the Democrats. Border Security laws should be changed but the Dems can’t get their act together! Started the Wall.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 5, 2018