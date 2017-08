ÚLTIMA HORA: Harvey podría golpear Texas dos veces, sus efectos llegarían a Alabama y Florida

Los meteorólogos pronostican que existen altas probabilidades de que el huracán Harvey golpee Texas dos veces, empeorando las inundaciones en la zona y que sus efectos llegarían hasta Alabama y Florida.

#Harvey is now a #hurricane w/80-mph winds. A special advisory is coming by 1p CDT to update the intensity forecast https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/8tSkzNziqV

— NHC Atlantic Ops (@NHC_Atlantic) August 24, 2017