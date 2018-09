La administración del presidente Donald Trump planea eludir un acuerdo judicial que ha persistido por mucho tiempo sobre cómo se trata a los niños bajo custodia de inmigración, lo que significaría que las familias inmigrantes serán detenidas por más tiempo.

El Departamento de Seguridad Nacional anunció que rescindiría el acuerdo, que requiere al gobierno que libere a los niños inmigrantes generalmente después de 20 días de detención.

En su lugar, adoptarían regulaciones que los funcionarios de la administración Trump dicen que proporcionarán el cuidado adecuado de los menores, pero permitirán cambios para desalentar a los inmigrantes de cruzar ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México.

THEY HAVE ONE BAD DAY WITH AN ANONYMOUS OP-ED AND DECIDE TO DISTRACT BY ASKING TO PUT MORE IMMIGRANT KIDS IN MORE PRISONS. SO CRUEL. #FamiliesBelongTogetherhttps://t.co/bFnOWM9uNz

— Alida Garcia (@leedsgarcia) September 6, 2018