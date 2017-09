ÚLTIMA HORA: Gobierno de Trump anula el programa DACA

El fiscal general de Estados Unidos Jeff Sessions anunció el martes la decisión del gobierno de Donald Trump de anular el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) que ha beneficiado a 800,000 indocumentados.

BREAKING: AG Sessions: “The program known as DACA that was effectuated under the Obama administration is being rescinded.” pic.twitter.com/7Tz5mHCPnw

