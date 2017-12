Decenas de personas habrían perdido la vida en un sismo que se registró en Java, la isla más poblada de Indonesia, según un informe de The Associated Press.

Un portavoz del gobierno dijo que los pobladores de la ciudad de Tasikmalaya, al oeste de Java, informaron que varios edificios colapsaron.

M6.5 #earthquake (#gempa) strikes 216 km SE of #Jakarta (#Indonesia) 24 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/2Y49CWZ62a

— EMSC (@LastQuake) December 15, 2017