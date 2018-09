La tormenta tropical Florence pasó nuevamente a ser huracán, según el último boletín del Centro Nacional de Huracanes, pubicado a las 11:00 de la mañana, hora del Este, hoy domingo.

El Centro Nacional de Huracanes esperaba que Florence se convirtiera en huracán el lunes, pero se ha anticipado, y prevé “una fase importante de intensificación” mientras ocurre.

El centro climatológico con sede en Miami señaló que su trayectoria sigue siendo incierta, aunque los patrones indican que los estados de Carolina del Norte y del Sur podrían ser los más afectados.

Signs are beginning to show that #Florence is rapidly intensifying. Expect the storm to strengthen from tropical storm to a Category 1 or 2 hurricane later today. pic.twitter.com/1IgaTN1uSG — Hurricane Tracker App (@hurrtrackerapp) September 9, 2018

“Se pronostica que Florence sea un peligroso huracán categoría tres o superior cerca de la costa sureste de Estados Unidos para finales de la próxima semana y el riesgo de los impactos directos continúa en aumento”, afirmó el centro.

Las autoridades de Carolina del Sur y Carolina del Norte se preparaban para el impacto.

En Carolina del Sur, el gobernador Henry McMaster declaró el estado de emergencia a fin de prepararse para el posible arribo del huracán. McMaster enfatizó que no hay forma de saber cuándo y dónde tocará tierra la tormenta.

El gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, también declaró el estado de emergencia y exhortó a los residentes a aprovechar el fin de semana para prepararse ante un posible desastre natural.

A state of emergency has been issued in North Carolina due to possible impacts from #Florence.

Gov. Roy Cooper said state emergency management officials are working with local and federal counterparts to prepare North Carolina: https://t.co/u4hG2ZtcTN pic.twitter.com/Pb28vkaaeu — AccuWeather (@breakingweather) September 8, 2018

“Entramos en el momento más agitado de la temporada de huracanes y conocemos bien la imprevisibilidad y fuerza de estas tormentas”, dijo Cooper.

TE PUEDE INTERESAR: Presunto miembro de la MS-13 enfrenta cargos por asesinatos a machetazos

El oleaje provocado por Florence podría causar corrientes de resaca e inundaciones en la costa de Delaware y Nueva Jersey, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

If you live along or near the East Coast (particularly from northern FL to the Carolinas), please monitor the forecast for Florence, and follow any directions from your local officials. https://t.co/Lq6bmT9yxA pic.twitter.com/diLJ0iid3L — NWS (@NWS) September 9, 2018

El Centro de Huracanes con sede en Miami anunció que los vientos máximos sostenidos de Florence eran de aproximadamente 110 kph (70 mph). El centro de la tormenta estaba a unos 1,305 kilómetros (810 millas) al sureste de Bermudas y se movía hacia el occidente a 7 kph (5 mph).