Acabamos de confirmar que SANTOS BLANCO, miembro de la primera formación de LOCOMIA, nos ha dejado a la temprana edad de 46 años. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ SANTOS llegó a LOCOMIA en un momento álgido y de gran éxito del grupo. Su aparición fue clave para brillar como nadie en ese inolvidable festival de Viña del Mar, en 1992. Su rostro angelical y su cuerpo apasionado por la danza le hicieron inolvidable en este concepto. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Por mala suerte, hoy toca despedirnos de un ser único que dejó una huella imborrable. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ El cielo se viste de gala para recibir a un ángel que danzará y brillará con luz propia. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ D.E.P querido ❤️ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ LOCOMIA

