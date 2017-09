Estados Unidos desalojará aproximadamente a 60% de sus funcionarios en Cuba y advierte a los viajero estadounidenses que no visiten la isla debido a “ataque específicos” contra diplomáticos estadounidenses, dijeron altos funcionaros de Estados Unidos.

Estados Unidos ha ordenado que salga todo el personal no indispensable de la embajada de La Habana junto con sus familiares, informaron los funcionarios. Sólo los “empleados de emergencia” permanecerán en la isla.

También advierte Estados Unidos a sus ciudadanos que podrían verse afectados si viajan a Cuba. Una advertencia de viaje del Departamento de Estados indica que los ataques a diplomáticos ocurrieron en hoteles.

Estados Unidos detendrá el proceso de visado en Cuba por tiempo indeterminado y las medidas permanecerán hasta que Cuba asegure que los diplomáticos estadounidenses están seguros, agregaron.

Los funcionarios no estaban autorizados a hacer declaraciones públicamente por lo que hablaron bajo condición de anonimato.

BREAKING: AP sources: US orders 60 percent of staff to leave embassy in Havana due to `specific attacks' on diplomats in Cuba.

— The Associated Press (@AP) September 29, 2017