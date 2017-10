Estados Unidos anunció su retirada de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y mencionó como motivos la necesidad de una reforma y una supuesta “tendencia anti-Israel”.

“Esta decisión no se tomó a la ligera y refleja las preocupaciones de los Estados Unidos con los crecientes atrasos en los pagos en la Unesco, la necesidad de una reforma fundamental en la organización y la tendencia anti-Israel continua”, aseguró la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert.

🔴OFFICIAL: UNESCO Director-General expresses profound regret at US decision to withdraw from UNESCO. https://t.co/KoOMd3Kl9H https://t.co/Mj1BZXIOAF

— UNESCO (@UNESCO) October 12, 2017