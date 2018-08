El presidente estadounidense Donald Trump dijo en la red social Twitter el sábado por la mañana que condena el racismo y la violencia, justo cuando se celebra el primer aniversario de una concentración supremacista blanca que terminó con una mujer muerta en Charlottesville, Virginia.

“Los disturbios de Charlottesville del año pasado terminaron con una muerte y división sin sentido”, escribió Trump. “Debemos unirnos como nación. Condeno todos los tipos de racismo y actos de violencia. ¡Paz para todos los estadounidenses!”.

The riots in Charlottesville a year ago resulted in senseless death and division. We must come together as a nation. I condemn all types of racism and acts of violence. Peace to ALL Americans!

Minutos después, el mandatario continuó y aseguró que se siente “orgulloso de haber luchado y logrado las tazas de desempleo más bajas entre los afroamericanos e hispanos”.

I am proud to have fought for and secured the LOWEST African American and Hispanic unemployment rates in history. Now I’m pushing for prison reform to give people who have paid their debt to society a second chance. I will never stop fighting for ALL Americans!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 11, 2018