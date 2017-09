El huracán Irma mató al menos a ocho personas e hirió a 23 en los territorios franceses de ultramar, según dijo el jueves el ministro francés del Interior mientras la peligrosa tormenta de categoría 5 seguía avanzando por el Caribe.

El número de fallecidos en las islas de San Martín y San Bartolomé podría ser más elevado porque los equipos de rescate no terminaron de inspeccionar las islas, dijo Gerard Collomb en declaraciones a la radio gala France Info.

#hurricanirma #irma just now at my hotel punta cana pic.twitter.com/A0qkiCVqPa



“El reconocimiento comenzará realmente al amanecer”, agregó Collomb.

Irma dejó a oscuras buena parte de Puerto Rico y azotó el territorio estadounidense con vendavales y aguaceros sin llegar a tocar tierra, antes de poner rumbo el jueves de madrugada hacia República Dominicana y Haití.

Más al este, las autoridades tenían problemas para llevar ayuda a las pequeñas islas caribeñas devastadas el miércoles por los vientos récord de 298 kilómetros (185 millas) por hora, mientras que la gente en Florida se apresuraba a prepararse para un posible golpe frontal en la zona de Miami.

#Irma is a potentially catastrophic hurricane and will bring life-threatening wind, storm surge, & rainfall to portions of Puerto Rico today pic.twitter.com/ZcBstQu1ig



Las comunicaciones eran difíciles en zonas golpeadas por Irma, y la información sobre los daños salía con cuentagotas.

Casi todos los edificios de Barbuda sufrieron daños cuando el ojo del huracán pasó casi por encima de la isla el miércoles por la mañana y en torno al 60% de sus aproximadamente 1,400 habitantes se quedaron sin hogar, según dijo a The Associated Press el primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne.

“Es una situación realmente horrenda”, dijo Browne tras regresar a Antigua de un viaje en avión a la isla vecina.

There are currently three hurricanes in the Atlantic. The last time this happened was 2010. https://t.co/ADbT14uPET pic.twitter.com/XRMpyzpDpG

— CNN Weather Center (@CNNweather) September 6, 2017