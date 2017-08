El Gobierno ordenó hoy el cierre del consulado de Rusia en San Francisco y de dos anexos diplomáticos, uno en Washington y otro en Nueva York, antes del 2 se septiembre, informó el Departamento de Estado en un comunicado.

La medida responde a la decisión del Kremlin de ordenar en julio pasado que Estados Unidos reduzca en 755 personas el número de diplomáticos y colaboradores que trabajan en su embajada en Moscú y en los consulados de San Petersburgo y otras ciudades.

