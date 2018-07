La Isla de la Libertad ha sido desalojada a causa de una mujer que escaló parte de la Estatua de la Libertad.

La persona escaló la base de la estatua en el Día de la Independencia, poco tiempo después de que varias personas fueran arrestadas por colgar un letrero en el que se pide la eliminación del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en el pedestal del monumento.

Un video tomado desde un helicóptero mostró a la mujer sentada a la altura de la base de la toga de la estatua el miércoles, a unos 30 metros (100 pies) sobre el piso. La policía estaba cerca de ella e intentaba convencerla de bajar.

El portavoz del Servicio Nacional de Parques, Jerry Willis, dijo que al menos seis personas fueron detenidas por colgar un cartel que decía “Abolish I.C.E.” (Eliminen el ICE). Willis dijo que las regulaciones federales prohíben colgar carteles en el monumento.

El grupo responsable de colgar el letrero, Rise and Resist, dice que la mujer no está relacionada con su manifestación.

Authorities are in a standoff with a protester who has climbed the Statue of Liberty in New York https://t.co/t0HM9Zkvxk pic.twitter.com/VeXdMZbaEB

— The Situation Room (@CNNSitRoom) July 4, 2018