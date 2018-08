Una corte federal de apelaciones indicó que la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que amenaza con retener los fondos de las “ciudades santuario”, que limitan la cooperación con las autoridades de inmigración, es inconstitucional.

Pero el Tribunal federal de Apelaciones del 9no Circuito señaló que un tribunal inferior fue demasiado lejos cuando bloqueó la orden en todo el país.

BREAKING: US appeals court: Trump's executive order threatening to withhold funding from 'sanctuary cities' is unconstitutional.

— The Associated Press (@AP) August 1, 2018