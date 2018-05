Corea del Norte informó que llevará a cabo una “ceremonia” para el desmantelamiento de su lugar de pruebas nucleares del 23 al 25 de mayo, difundió la agencia de noticias Associated Press en una alerta informativa.

BREAKING: North Korea says it will hold a "ceremony" for the dismantling of its nuclear test site on May 23-25.

