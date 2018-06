Un jurado en Texas condenó a muerte el martes a un mexicano por el asesinato de un agente de la Patrulla Fronteriza en 2014, reportó el San Antonio Express-News.

Gustavo Tijerina Sandoval, de 34 años, fue condenado la semana pasada por la muerte de Javier Vega Jr., el oficial que fue asesinado a tiros mientras pescaba con su familia en una zona rural cerca de Harlingen, en la frontera con Reynosa, México.

#CBP A jury has found Gustavo Tijerina Sandoval guilty of capital murder for the murder of US Border Patrol Agent Javier Vega Jr. Sentencincing phase starts today in Brownsville, Texas @CBP #HonorFirst #USBP pic.twitter.com/uXu5zzTwmt

— CBP RGV (@CBPRGV) May 31, 2018