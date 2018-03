Un puente peatonal que se construía sobre una autopista de ocho carriles en una universidad del área de Miami colapsó el jueves, causando múltiples fatalidades después de aplastar a por lo menos ocho vehículos bajo enormes piezas de concreto, informaron las autoridades.

Las autoridades confirmaron la muerte de por lo menos una persona, y habría más víctimas que quedaron atrapadas. Ocho personas fueron trasladadas a hospitales y de momento se desconoce la cifra precisa de víctimas fatales.

“Lo principal es rescatar personas”, dijo el director de la policía de Miami-Dade, Juan Perez. “Tan pronto como concluyan esas labores, nuestro departamento de homicidios seguirá con el caso”.

El puente de 950 toneladas y 53 metros (174 pies) fue ensamblado a un costado de la autopista y se instaló el sábado. La obra, con costo de 14,2 millones de dólares, conectaba a la Universidad Internacional de Florida (o FIU) con la ciudad de Sweetwater. Se preveía que se abriera al tránsito peatonal el próximo año.

#MDPD is on the scene of a bridge collapse near @FIU. Please avoid the area of Tamiami Trail and SW 107 Avenue until further notice. More information to follow. @MiamiDadeFire @FIUPOLICE @FLHSMV pic.twitter.com/zG7WS6WuqC

— Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) March 15, 2018