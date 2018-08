Un sospechoso fue detenido por la policía de San Francisco, después del reporte de un arma dentro del campus de Balboa High, según la policía de la ciudad de Daly.

La preparatoria Balboa está actualmente bajo custodia y no hay informes de heridos.

UPDATE: Police in San Francisco, CA have a suspect in custody, and the lockdown has been lifted at Balboa High School. SEE MORE: https://t.co/CcSeBwo0ij pic.twitter.com/TtBUHRgtjs

La policía de San Francisco no ha dicho si algún arma fue descargada y está realizando una búsqueda intensiva en el campus, mientras los estudiantes permanecen encerrados.

Denman MS, Leadership High School y San Miguel Early Education School también están encerrados como medidas de extrema precaución.



Todos los estudiantes están en el campus, en aulas con las puertas cerradas, según un portavoz de la escuela.

“Queremos instar a los padres, aunque sabemos que están preocupados, a que estén en espera hasta que divulguemos más información”, dijo una portavoz del distrito.

Se realizarán llamadas automáticas y se enviarán correos electrónicos cuando el distrito tenga más información.

KTVU habló con un maestro que está encerrado con 30 estudiantes. El maestro dijo que todos están a salvo y “agachados” en el aula.

Los alumnos en las escuelas de Daly City también estaban encerrados, pero esos cierres ya se han levantado.

El último reporte de la Policía de San Francisco indica que continúan “investigando este incidente en Balboa High. Actualmente, no hay una amenaza activa. Una persona sufrió una lesión no mortal durante este incidente. Dos personas han sido detenidas y se ha recuperado un arma de fuego”.

#SFPD continues to investigate this incident at Balboa HS. Currently, there is no active threat. One person sustained a non-life threatening injury during this incident. Two people have been detained, and one firearm has been recovered. See @SFUnified for related updates. #SF

— San Francisco Police (@SFPD) August 30, 2018