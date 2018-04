Las autoridades informaron el lunes que capturaron a Travis Reinking, el presunto autor de un tiroteo un restaurante Waffle House que dejó cuatro muertos el fin de semana.

Reinking, de 29 años, presuntamente entró al local en Nashville, Tennessee, la madrugada del domingo. Fue puesto bajo custodia el lunes, dijeron oficiales.

Otros detalles sobre la captura no estuvieron disponibles inmediatamente, aunque la Policía Metropolitana de Nashville publicó en Twitter una foto del hombre tras su detención.

BREAKING: Travis Reinking apprehended moments ago in a wooded area near Old Hickory Blvd & Hobson Pk. pic.twitter.com/00ukga37s6

