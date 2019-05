Página

Un avión se deslizó sobre la pista del aeropuerto de Jacksonville, Florida hacia el río

No se reportaron heridos ni muertos

La oficina del sheriff de Jacksonville dio a conocer la noticia

Un avión charter con 143 personas a bordo que viajaba de Cuba hacia el norte de Florida terminó en el río al final de la pista este viernes por la noche, sin embargo no se presentaron heridas graves en los pasajeros, ni muertes según reportes oficiales.

Un Boeing 737 llegó a la estación aérea naval en Jacksonville de la estación naval de la bahía de Guantánamo en Cuba con 136 pasajeros y siete miembros de la tripulación, pero se resbaló sobre la autopista St. Johns River, reportaron fuentes de Jacksonville. La oficina del sheriff de Jacksonville publicó en Twitter que una unidad marítima respondió un llamado de asistencia, pues el avión había caído sobre la superficie del río sin sumergirse en su totalidad.

Todos los pasajeros del avión están en condiciones saludables y según reportes de la agencia 21 adultos fueron trasladados a hospitales locales en buen estado de salud.

Una foto publicada por las autoridades muestran el logotipo de la aerolínea internacional de Miami que llevaba el avión. La compañía no respondió de inmediato los mensajes de la agencia The Associated Press, según se reportó.

El alcalde de Jacksonville, Lenny Curry posteó en Twitter que diversos grupos de rescate estaban trabajando para salvaguardar a los pasajeros y controlar el avión en el río.

La seguridad marítima y personal de emergencia se encontraban en la escena del siniestro monitoreando la situación. Los familiares que esperaban la llegada de los pasajeros fueron indicados para esperar.

Los oficiales no revelaron de inmediato las causas por las cuales el avión se accidentó. (Con información de AP Noticias)