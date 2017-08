ÚLTIMA HORA: Autoridades confirman primera muerte por huracán Harvey en Texas (VIDEO)

Al menos una persona murió y 12 más habrían resultado lesionadas en Rockport, Texas, a consecuencia de Harvey, ahora degradado a tormenta tropical, informaron las autoridades el sábado 26.

El juez del condado de Aransas, Burt Mills, confirmó el deceso y dijo que estaban trabajando por notificar a la familia. No brindó más detalles sobre la persona fallecida o los lesionados.

BREAKING: One confirmed dead in Rockport from #HurricaneHarvey https://t.co/7VMQ2a3JCc pic.twitter.com/QrDE5dJkX5

— Austin Statesman (@statesman) August 26, 2017