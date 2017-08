ÚLTIMA HORA: Ataques a policías dejan al menos un policía muerto en Florida (VIDEO EN VIVO)

ACTUALIZACIÓN 1: 00 A.M: El jefe de la policía de Kissisime, Florida, Jeffrey O’Dell, confirmó la madrugada del sábado 19 de agosto que de los dos oficiales atacados la noche del viernes 18 de agosto en la ciudad, uno falleció y el otro se encuentra en condición crítica.

ESTA ES UNA HISTORIA EN DESARROLLO Y SE ESTARÁ ACTUALIZANDO CONSTANTEMENTE.

ANTERIORMENTE: Fuentes cercanas a la policía confirmaron que al menos dos policías murieron y dos más fueron atacados con arma de fuego el viernes 18 de agosto en incidentes separados registrados en las ciudades de Kissimmee y Jacksonville, Florida.

En el primero de los casos, fuentes policiales confirmaron al canal WFTV9, hermano de MundoHispánico, que al menos dos personas fueron puestas bajo custodia. En el ataque fallecieron dos agentes de la ley en Kissimmee.

Según El Orlando Sentinel, los dos agentes fueron atacados en el área de las calles Palmway y Cypress Streets. El comisionado del condado de Osceola, Fred Hawkins Jr., confirmó el deceso de ambos policías.

La Patrulla de Carreteras de Florida pidió a los residentes que evitaran la zona cercana a la carretera U.S. 192 y Orange Blossom Trail, informó el canal 9.

El gobernador del estado, Rick Scott, dijo en la red social Twitter que lamentaba el hecho y que estaba orando por los oficiales que habían sido baleados.

Praying for these officers who were shot tonight. https://t.co/xqTMnYZR9O

Por su parte, la Oficina del Alguacil de Jacksonville informó en su cuenta de Twitter que dos oficiales habían sido baleados, sin brindar más detalles.

Two police officers shot: Do not call or text for details. We will update as soon as we can.

— Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) August 19, 2017