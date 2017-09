Por primera vez se emitió una alerta de tormenta tropical para la ciudad de Atlanta.

El Servicio Meteorológico Nacional en Peachtree City, Georgia, informó el domingo que la alerta significa que se esperan condiciones de tormenta en las siguientes 36 horas, con rachas de viento de 48 a 55 kilómetros por hora (30 a 88 millas).

Las autoridades dicen que los caminos podrían quedar bloqueados por escombros y que podría haber apagones.

The tentacles of the bow wave of #Irma clawing its way up Florida…. pic.twitter.com/BKCS8RrCnB

— Randy Bresnik (@AstroKomrade) September 10, 2017