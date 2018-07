Twitter elimina cuentas falsas y sospechosas: hay más de 70 millones

Twitter busca mayor transparencia en la cantidad de cuentas y seguidores, por ello anunció que empezará a eliminar las cuentas falsas y sospechosas, lo que repercutirá en la cantidad de seguidores.

Desde el blog de la empresa, se hace hincapié en “el esfuerzo continuo y global para generar confianza y fomentar una conversación saludable en Twitter”.

Es por ello que la empresa informa que la mayoría de las personas verá un cambio de cuatro seguidores o menos. Sin embargo, otras cuentas con un número de seguidores más grandes experimentarán una caída más significativa.

“Entendemos que esto puede ser difícil para algunos, pero creemos que la precisión y la transparencia hacen de Twitter un servicio más confiable para las conversaciones públicas”, explica la empresa del pajarito desde su blog.

Esta merma de seguidores podría afectar considerablemente a las cuentas de celebridades y personajes públicos, quienes probablemente tengan una reducción mayor.

Según informa AP, en una cuenta que ha sido congelada no se puede tuitear, retuitear o dar “me gusta” a otros tuits, y no recibe publicidad.

Es de público conocimiento que la compañía ha estado trabajando para eliminar las cuentas falsas, los bots y los tuits abusivos de su servicio, incluso su fundador, Jack Dorsey (@Jack) se ha comunicado en la red al respecto.

La medida incluso afecta a la misma cuenta oficial del pajarito azul, que ha visto desaparecer 7 millones de seguidores, según reporta Poder PDA.

Sin embargo esta mayor transparencia está teniendo un costo para Twitter. Y es en la cotizacion de sus acciones en la bolsa de Nueva York.

1- Proud of our team for this important work. Ensuring our service is healthy is our first priority… https://t.co/z8f4NKL8b3

— Ned Segal (@nedsegal) July 11, 2018