El presidente estadounidense Donald Trump aprovechó el arresto del mexicano Christian Bahena Rivera, acusado de asesinar a la estudiante Mollie Tibbetts en Iowa, para calificar las leyes de inmigración del país como “una desgracia” que sólo se resolverá al elegir a más congresistas republicanos.

Las declaraciones del mandatario surgieron horas antes de que un abogado que defiende a Bahena Rivera dijera que el gobierno se equivoca al decir que el inmigrante es indocumentado.

En un mitin de cara a las elecciones intermedias de noviembre próximo en Virginia Occidental, el presidente estadounidense abordó el sonado caso, que ha atraído la atención de la esfera política y avivó las diferencias entre republicanos y demócratas respecto a la política migratoria.

“Escucharon sobre la llegada de un inmigrante ilegal, tristemente de México, y vieron lo que le sucedió a esa increíble y hermosa joven. Nunca debería haber sucedido”, dijo Trump a la multitud en Charleston.

“Ilegalmente en nuestro país. Hemos tenido un gran impacto, pero las leyes son tan malas. Las leyes de inmigración son una desgracia, las estamos cambiando, pero tenemos que conseguir más republicanos. Tenemos que conseguirlos”, añadió el mandatario, quien se ha presentado en varios estados para pedir el voto a favor de los candidatos de su partido ante la que promete ser una dura batalla electoral por el control en ambas cámaras.

President Trump on Mollie Tibbetts case: "It should have never happened." https://t.co/0DPqNPjQGk https://t.co/QgqXnAxNUw

La Casa Blanca, a través de sus redes sociales, reprodujo las palabras de Trump en un gráfico, mismo que acompañó con el siguiente mensaje: “La pérdida de Mollie Tabbitts es un recordatorio devastador de que debemos arreglar urgentemente nuestras leyes de inmigración rotas”.

The loss of Mollie Tibbetts is a devastating reminder that we must urgently fix our broken immigration laws. pic.twitter.com/0Kaz0FQw36

— The White House (@WhiteHouse) August 22, 2018