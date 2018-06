El presidente Donald Trump reaccionó a la prórroga en la votación del jueves de un proyecto de ley sobre inmigración en la Cámara de Representantes, y aconsejó a los republicanos en el Congreso a esperarse hasta después de las elecciones de medio periodo de noviembre, cuando “elijamos más senadores y congresistas (republicanos)”.

“Los republicanos deberían de dejar de perder el tiempo en inmigración hasta después de que elijamos más senadores y congresistas en noviembre. Los demócratas solo están jugando, no tienen intención de hacer algo para resolver este viejo problema de décadas. ¡Podemos aprobar una gran legislación después de la Ola Roja!”, dijo.

Republicans should stop wasting their time on Immigration until after we elect more Senators and Congressmen/women in November. Dems are just playing games, have no intention of doing anything to solves this decades old problem. We can pass great legislation after the Red Wave!

“Elijan a más republicanos en noviembre y aprobaremos la mejor, la más justa e integral ley de inmigración del mundo. Ahora mismo tenemos la más tonta y la peor. Los demócratas no están haciendo nada salvo obstruir. Recuerden su consigna: ¡RESISTIR! La nuestra es ¡PRODUCIR!”, agregó en un segundo mensaje en Twitter esta mañana.

Elect more Republicans in November and we will pass the finest, fairest and most comprehensive Immigration Bills anywhere in the world. Right now we have the dumbest and the worst. Dems are doing nothing but Obstructing. Remember their motto, RESIST! Ours is PRODUCE!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 22, 2018