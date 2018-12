Luego de que hace algunos días anunciara la salida del jefe del gabinete de la Casa, John Kelly, el presidente Donald Trump dijo esta mañana vía Twitter que el secretario del Interior, Ryan Zinke, dejará su cargo a finales de año.

Secretary of the Interior @RyanZinke will be leaving the Administration at the end of the year after having served for a period of almost two years. Ryan has accomplished much during his tenure and I want to thank him for his service to our Nation…….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 15, 2018