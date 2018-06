Trump se reúne con líderes republicanos en medio de polémica por separación de familias inmigrantes

El presidente Donald Trump se reúne con dirigentes republicanos, mientras aumentan las voces en el Congreso que reclaman el cese de la política de separar a las familias inmigrantes en la frontera.

La reunión ocurre en medio de un generalizado descontento entre legisladores de ambos partidos hacia la política de “tolerancia cero” del gobierno federal hacia los cruces fronterizos ilegales.

Bajo dicha política, todos los inmigrantes que cruzan la frontera ilegalmente son referidos a la fiscalía para procesamiento judicial: los adultos quedan bajo la custodia del Servicio de Alguaciles Federales y los niños son enviados a instalaciones administradas por el Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Durante la administración anterior, tales familias generalmente eran referidas a un proceso civil de deportación, que no requería la separación familiar. Alrededor de 2,000 niños fueron separados de sus familias durante un periodo de seis semanas entre abril y mayo.

La riña está poniéndose candente ahora que la Cámara de Representantes ya está enmarañada en una pelea por propuestas migratorias que amenaza con dejar mal parados a los republicanos en la elección de noviembre.

Los demócratas están aprovechando el tema de la separación familiar, yendo a los centros de detención en Texas para resaltar las desagradables consecuencias de la política y pidiendo al gobierno hacer algo para mantener a las familias juntas.

Gran cantidad de las quejas vienen de los demócratas, pero cada vez hay más republicanos que se les suman. Fred Upton, congresista republicano por Michigan, pidió el cese inmediato de la “práctica fea e inhumana”, agregando que, “nunca es aceptable usar niños como instrumentos de negociación en un proceso político”.

It’s time for this ugly and inhumane practice to end. Now. https://t.co/0zJ2aOhEGj

Su copartidario, Pat Roberts, senador por Kansas, dijo estar “en contra de usar la separación familiar como herramienta para desalentar la inmigración ilegal”.

While I firmly support enforcing our immigration laws, I am against using parental separation as a deterrent to illegal immigration. My concern, first and foremost, is the protection of the children.

— Pat Roberts (@SenPatRoberts) June 18, 2018