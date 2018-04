El presidente Donald Trump condenó lo que llama un “ataque QUÍMICO sin sentido” en Siria, que mató a mujeres y niños, aunque no ofreció ninguna evidencia para apoyar el reclamo de los activistas de oposición sirios y los rescatadores de que se utilizó gas venenoso.

El gobierno del presidente sirio, Bashar Assad, niega las acusaciones de tal ataque contra un pueblo controlado por los rebeldes cerca de Damasco, la capital.

Trump dijo en un tuit el domingo que el “área de atrocidades está encerrada y rodeada por el Ejército Sirio, lo que la hace completamente inaccesible para el mundo exterior”.

Many dead, including women and children, in mindless CHEMICAL attack in Syria. Area of atrocity is in lockdown and encircled by Syrian Army, making it completely inaccessible to outside world. President Putin, Russia and Iran are responsible for backing Animal Assad. Big price… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 8, 2018

El mandatario estadounidense dice que el presidente ruso, Vladimir Putin, e Irán, influyentes partidarios de Siria, “son responsables de respaldar al Animal Assad”.

….to pay. Open area immediately for medical help and verification. Another humanitarian disaster for no reason whatsoever. SICK! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 8, 2018

Trump pide que el área se abra “de inmediato para asistencia médica y verificación. Otro desastre humanitario sin ninguna razón. ¡ENFERMO!”.

En otro tuit, el presidente de Estados Unidos responsabilizó a su antecesor, Barack Obama, por no haber emprendido acción en contra de Assad.

If President Obama had crossed his stated Red Line In The Sand, the Syrian disaster would have ended long ago! Animal Assad would have been history! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 8, 2018

“Si el presidente Obama hubiera cruzado su Línea Roja En La Arena, ¡el desastre de Siria habría terminado hace mucho tiempo! ¡Animal Assad habría sido historia!”, aseguró Trump.