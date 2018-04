Trump “se pone romántico” con Melania y pide que la feliciten por su cumpleaños

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mandó un correo electrónico a su lista de simpatizantes para solicitar que le envíen mensajes de felicitación a su esposa, Melania Trump, en vísperas de su cumpleaños.

El esfuerzo del mandatario por “ponerse romántico” con la primera dama, a quien llamó “mi roca y mi base” en el mensaje, llega en medio del escándalo que enfrenta por un supuesto encuentro sexual con la actriz porno Stormy Daniels, el cual habría ocurrido meses después que Melania diera a luz a su único hijo en común, Barron.

“La familia es uno de los placeres más maravillosos de la vida y el servir como la Primera Familia de Estados Unidos ha sido verdaderamente un gran privilegio”, comienza el correo de Trump, titulado “My better half” (“Mi mejor mitad”), reportó Newsweek.

Our elegant and beautiful First Lady Melania Trump, is celebrating a birthday in just a few days.

Please join us in wishing her a wonderful birthday celebration surrounded by friends and family!

SIGN HER CARD▶️ https://t.co/ChUv1CSscv … … pic.twitter.com/Gwz2PvrEOE

— TRUMP MOVEMENT (@TRUMPMOVEMENTUS) April 15, 2018