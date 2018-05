El presidente Donald Trump dijo que se opone a cualquier ley migratoria que no incluya “un muro real” en la frontera con México y “una seguridad fronteriza muy fuerte”.

Republicanos moderados en la Cámara de Representantes impulsan un acuerdo que podría conducir a la ciudadanía a los jóvenes inmigrantes conocidos como ‘dreamers’, que llegaron hace años a Estados Unidos sin permiso legal.

Pero Trump declaró en el programa “Fox & Friends” que a menos que el proyecto de ley “incluya un muro, y me refiero a un muro real, y a menos que incluya una seguridad fronteriza muy fuerte, no obtendrá mi aprobación”.

Sobre el tema de las demandas en tribunales contra sus restricciones migratorias, el presidente señaló que otros países tienen “personal de seguridad que se para y dice puedes entrar” en lugar de que los jueces decidan sobre los casos de inmigración.

“¿Quién oyó hablar de un sistema donde llevas a las personas a juicio?… Vamos a cambiar el sistema”, agregó.

President #Trump on potential immigration bill: Unless it includes a wall and strong border security, there will be no approvals from me. @foxandfriends pic.twitter.com/cWAAiyliGE

— Brian Kilmeade (@kilmeade) May 24, 2018