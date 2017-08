Trump retuitea y elimina luego imagen de tren pasando sobre reportero de CNN

La guerra del presidente Donald Trump con CNN se salió del carril el martes por la mañana después de que él envió un tuit con la imagen de un ‘tren Trump’ atropellando a un reportero de CNN. Luego la eliminó rápidamente, después de que el meme provocó críticas sobre lo inappropiado que era a solo días de la violencia de Charlottesville, reportó The Washington Post.

Trump estaba en medio de su tormenta de tuits habitual de la mañana cuando envió la imagen, publicada por un partidario que agregó “Nada puede detener el #TrumpTrain !!”, a sus casi 36 millones de seguidores, informó el periódico.

Trump RT’d this pic showing a CNN journalist hit by a train days after a white nationalist ran his car into activists, killed Heather Heyer. pic.twitter.com/tWjdoE70AS

— Kyle Griffin (@kylegriffin1) August 15, 2017