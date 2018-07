El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continúa con su renovada campaña para atacar a la inmigración de cara a las elecciones de periodo intermedio de noviembre próximo, con nuevos mensajes sobre el tema en su cuenta de Twitter.

Retomando su costumbre de tuitear muy temprano, Trump pidió a la gente que comprenda que hay consecuencias cuando los inmigrantes ingresan como indocumentados al país, lo hagan o no con niños, al tiempo que pidió el voto para los legisladores de su partido, el republicano.

“Por favor comprendan, hay consecuencias cuando las personas cruzan nuestra frontera ilegalmente, tengan hijos o no, y muchos simplemente usan niños para sus propios propósitos siniestros. ¡El Congreso debe actuar para arreglar las leyes de inmigración MÁS TONTAS Y PEORES en cualquier parte del mundo! Voten ‘R’ (republicano)”, escribió Trump.

Please understand, there are consequences when people cross our Border illegally, whether they have children or not – and many are just using children for their own sinister purposes. Congress must act on fixing the DUMBEST & WORST immigration laws anywhere in the world! Vote “R” — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2018

El mensaje del mandatario se presenta en un momento particularmente crítico de cara al proceso electoral, en el que se definirá si el Partido Republicano mantiene la mayoría en el Congreso o cede esta a los demócratas.

La batalla entre ambos partidos ha estado marcada por la agenda migratoria, en particular por la aplicación y posterior cancelación de la política “tolerancia cero”, a partir de la cual el gobierno de Trump separó a los niños de sus padres en la frontera sur cuando llegaban como indocumentados, incluso si solicitaban asilo por huir de la violencia en sus países de origen, sobre todo, en Centroamérica.

La separación de las familias inmigrantes llevó a un sector importante de la sociedad a exigir la abolición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) e incluso la iniciativa fue recogida por algunos legisladores demócratas en el Congreso.

Democrats, who want Open Borders and care little about Crime, are incompetent, but they have the Fake News Media almost totally on their side! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 27, 2018

“Los demócratas, que quieren fronteras abiertas y se preocupan poco por el crimen, son incompetentes, ¡pero tienen a los medios de noticias falsas casi totalmente de su lado!”, continuó el presidente en su seguidilla de mensajes.

The only things the Democrats do well is “Resist,” which is their campaign slogan, and “Obstruct.” Cryin’ Chuck Schumer has almost 400 great American people that are waiting “forever” to serve our Country! A total disgrace. Mitch M should not let them go home until all approved! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 28, 2018

“Lo único que hacen bien los demócratas es ‘Resistir’, que es el eslogan de su campaña, y ‘Obstruir’”, agregó Trump, justo un día después de publicar un video en el que evocó el ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001 para defender el trabajo de los agentes de ICE y asegurar que tienen el “cien por ciento” de su respaldo.

