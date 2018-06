Trump reprocha a Trudeau la quema de la Casa Blanca por parte de británicos

El presidente Donald Trump reprochó el miércoles al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, la quema de la Casa Blanca que, en realidad, fue llevada a cabo por tropas británicas durante el transcurso de la Guerra Anglo-Estadounidense de 1812, según informaron medios locales.

Trump cites War of 1812 as justification for imposing national security tariffs on Canada https://t.co/kQfN6O2ui1 pic.twitter.com/dOWcLiQAfu — The Hill (@thehill) June 6, 2018

“¿Acaso no nos quemasteis la Casa Blanca?”, le espetó Trump a Trudeau durante una conversación telefónica que ambos líderes mantuvieron el pasado 25 de mayo con motivo de la imposición de aranceles a las importaciones de acero y al aluminio por parte de Washington, de acuerdo con la cadena CNN, que cita fuentes anónimas.

Desde que Trump anunció que estaba valorando la posibilidad de adoptar esta política proteccionista -de la que en un principio quedaron excluidos la Unión Europea (UE), Australia, Argentina, Brasil, Canadá, Corea del Sur y México-, la Casa Blanca ha defendido esta decisión en base a cuestiones de seguridad nacional.

War of 1812? You ain’t seen nothing yet. pic.twitter.com/vVP3vgI31A — Susan (@Stroppy_Girl) June 6, 2018

Sin embargo, este extremo ha sido puesto en duda tanto por expertos como por algunos mandatarios.

De hecho, durante una entrevista realizada este pasado fin de semana, con los aranceles ya en vigor, el propio Trudeau llegó a preguntarse “en qué universo puede Canadá representar una amenaza a los Estados Unidos”.

Al ser cuestionado sobre si el líder canadiense podía haberse tomado el reproche de Trump como una simple broma, la fuente citada por la CNN se limitó a decir que el impacto que esta medida tendrá en Canadá y en la industria estadounidense “no es un tema de risa”.

Twitter Fights Back Against Trump’s War of 1812 Revisionism: Canada ‘Didn’t Even Exist’ Then https://t.co/28kkjJYapP pic.twitter.com/CXf4Rj9AP6 — Mediaite (@Mediaite) June 6, 2018

La realidad sobre el incendio que asoló a la residencia presidencial en 1814 es que fueron tropas británicas las que prendieron fuego al edificio, en represalia por un ataque contra la entonces colonia británica de York, en el estado de Ontario, región que hoy en día forma parte de Canadá.

No es la primera ocasión en que Trump realiza una afirmación que provoca la indignación de los canadienses, ya que el pasado mes de marzo el mandatario se jactó ante las cámaras de haber mentido a Trudeau al sostener que Washington mantiene un déficit comercial con su vecino del norte.