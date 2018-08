El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprovechó un mitin el jueves en la noche en Pensilvania para atacar a los inmigrantes mexicanos, al recordar -sin decir el insulto- que durante un acto de campaña en 2015 los había tachado en aquel entonces de “violadores”.

“¿Recuerdan lo que dije?”, preguntó Trump a la multitud, según The Hill.

“Mencioné palabras que no mencionaré esta noche debido a que hay un montón de gente joven aquí, pero mencioné palabras y cada quien pensó que fueron maravillosas”, continuó en su discurso.

“Pero luego, dos días después, la gente dijo: ‘¿Dijo esto? ¿Dijo aquello'”, recordó.

“Pero adivinen qué, eso que dije se queda corto con lo que resulta ser la verdad. Se queda cortó”, insistió.

Trump indicates that when he called Mexicans "rapists," he thinks it was really "peanuts compared to what turns out to be the truth."

He then literally accuses visa lottery recipients of being murderers. pic.twitter.com/6rYfLicVko

— Aaron Rupar (@atrupar) August 2, 2018