El presidente Donald Trump advirtió este martes que habrá “serias y desagradables consecuencias” para los extranjeros que cruzan la frontera de manera ilegal hacia Estados Unidos.

“Siento tener que reiterar que habrá serias y desagradables consecuencias por cruzar ¡ILEGALMENTE! la frontera hacia Estados Unidos. Si no hubiera serias consecuencias, nuestro país sería invadido por personas que intentan entrar, ¡y nuestro sistema no podría manejarlo!”, dijo en un mensaje esta mañana en la red social Twitter.

I am sorry to have to reiterate that there are serious and unpleasant consequences to crossing the Border into the United States ILLEGALLY! If there were no serious consequences, our country would be overrun with people trying to get in, and our system could not handle it!

