El presidente Donald Trump ha insistido en las últimas semanas al Congreso que elimine los “recovecos” que, afirma, permiten a delincuentes ingresar en el país de manera ilegal; sin embargo, tras bambalinas, ha mostrado poco interés en sumarse al intenso debate en el Capitolio sobre una iniciativa de inmigración que muchos creen es poco probable que llegue a su escritorio.

Trump se ha mantenido al margen de la disputa en la que algunos representantes republicanos _tanto de derecha como de centro_ tratan de forzar una votación sobre diversas propuestas relacionadas con la inmigración. Una prevé que se conceda a los “dreamers” un mecanismo para regularizar su condición migratoria y reforzar la seguridad fronteriza, pero podría no brindar financiamiento suficiente para el muro que el magnate se comprometió a construir en la frontera con México.

El presidente no ha convocado a miembros de la Cámara de Representantes a la Casa Blanca. Tampoco les ha llamado para conocer cómo votarían ni para hacer cabildeo. Sus mensajes en Twitter, el escaparate más claro sobre sus prioridades personales, están casi en silencio sobre el tema. Más bien parece estar aguardando a que los republicanos concreten un acuerdo que pueda tener el apoyo de moderados y conservadores.

“Hay varios proyectos de ley circulando, doy seguimiento a uno o dos de ellos. Veremos qué sucede”, declaró Trump esta semana en una entrevista con Fox News, en la que puso de relieve su neutralidad sobre el asunto.

President #Trump on potential immigration bill: Unless it includes a wall and strong border security, there will be no approvals from me. @foxandfriends pic.twitter.com/cWAAiyliGE

