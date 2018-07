Trump recurre a Twitter para volver a hablar de Rusia

El presidente Donald Trump recurrió a Twitter el miércoles temprano para volver a hablar del tema de Rusia y su relación con el mandatario ruso Vladimir Putin.

Trump tuiteó que algunas personas “ODIAN” el hecho de que “se lleva bien” con Putin y que dicha gente “preferiría ir a la guerra antes que ver esto”.

Some people HATE the fact that I got along well with President Putin of Russia. They would rather go to war than see this. It’s called Trump Derangement Syndrome!

En otro tuit, Trump dijo que Moscú se comprometió a ayudar en las delicadas negociaciones con Corea del Norte, pero no dio detalles. “Rusia ha aceptado ayudar con Corea del Norte, donde las relaciones con nosotros son muy buenas y el proceso avanza”, escribió en la red social.

….Russia has agreed to help with North Korea, where relationships with us are very good and the process is moving along. There is no rush, the sanctions remain! Big benefits and exciting future for North Korea at end of process!

