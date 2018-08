Dos días después de la muerte de John McCain, el presidente Donald Trump dijo el lunes que respeta el “servicio a nuestro país” del senador y ha firmó una proclama para mantener a media asta el pabellón estadounidense hasta su entierro.

La bandera en lo alto de la Casa Blanca se vio a media asta durante el fin de semana, pero fue levantada el lunes y luego bajada de nuevo en medio de críticas.

Trump y McCain discutieron durante años. Trump tuiteó sobre McCain después de su muerte el sábado, pero dejó pasar varias oportunidades para comentar públicamente sobre el senador de Arizona.

My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 26, 2018