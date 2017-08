Trump rechaza petición del sector carbón que había prometido cumplir

El gobierno de Estados Unidos rechazó una iniciativa de la industria del carbón para emitir una orden de emergencia, un mecanismo utilizado con poca frecuencia, para proteger las centrales eléctricas que funcionan con carbón.

Un ejecutivo afirmó que la decisión rompe una promesa personal del presidente, Donald Trump.

Las empresas afirman que las centrales se ven lastradas por regulaciones medioambientales y presiones del mercado, y pedían ayuda a través del decreto.

Sin embargo, el Departamento de Energía ha decidido que la orden es innecesaria y la Casa Blanca se ha mostrado de acuerdo.

Trump se había comprometido a emprender esa medida en conversaciones privadas con directivos de Murray Energy Corp. and FirstEnergy Solutions Corp., después de varios actos públicos en julio y a principios de agosto, según misivas a las que tuvo acceso The Associated Press.

La decisión refleja un patrón que empieza a aparecer en el gobierno de Trump: las osadas declaraciones del presidente, tanto públicas como privadas, no siempre se trasladan a la práctica.