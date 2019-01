Una nueva caravana de migrantes centroamericanos partió el lunes de Honduras con el objetivo de llegar a la frontera con Estados Unidos, siguiendo la misma ruta que recorrieron miles de personas el año pasado en al menos tres caravanas.

Unos 600 migrantes se congregaron bajo una incesante lluvia en la estación de autobuses de San Pedro Sula, una de las ciudades más violentas del mundo, y decidieron partir en la oscuridad, horas antes de la salida prevista inicialmente para el martes.

Alrededor de 300 personas, principalmente mujeres y niños, subieron a 30 buses pequeños con la intención de ir hasta la frontera con Guatemala. Otras 300 se echaron a andar hacia la localidad fronteriza de Agua Caliente. Uno de los integrantes le pidió el paraguas a un periodista diciendo que temía que su hija enfermase por la lluvia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó esta mañana con un mensaje en Twitter a la partida de cientos de inmigrantes.

“Una nueva y gran caravana se dirige hacia la rontera sur desde Honduras. Díganle a Nancy (Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes) y a Chuck (Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado) que un dron volando alrededor no los frenará. Solo un muro funcionará. ¡Solo un muro, o una barrera de acero, mantendrá seguro a nuestro país! ¡Dejen de jugar y pongan fin al cierre del gobierno!”.

A big new Caravan is heading up to our Southern Border from Honduras. Tell Nancy and Chuck that a drone flying around will not stop them. Only a Wall will work. Only a Wall, or Steel Barrier, will keep our Country safe! Stop playing political games and end the Shutdown!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 15, 2019