Luego de que se hiciera pública el martes la grabación que en secreto hiciera su exabogado personal Michael Cohen en la se discutía un posible pago a una exmodelo de Playboy, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó en Twitter con interrogantes y criticó la acción de su antiguo asesor legal.

“¿Qué clase de abogado grabaría a un cliente? ¡Demasiado triste! ¿Es este el primero, nunca se supo de él antes? ¿Por qué la grabación termina abruptamente (cortada) mientras yo estaba presumiblemente diciendo cosas positivas? Escuché que hay otros clientes y muchos periodistas que son grabados, ¿puede esto ser así? ¡Demasiado mal!”, publicó en la red social.

What kind of a lawyer would tape a client? So sad! Is this a first, never heard of it before? Why was the tape so abruptly terminated (cut) while I was presumably saying positive things? I hear there are other clients and many reporters that are taped – can this be so? Too bad!

