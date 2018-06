El presidente Donald Trump quizá tiene el poder de perdonarse a sí mismo, pero no planea hacerlo, dijo su abogado, Rudy Giuliani, al hablar sobre la investigación a cargo del fiscal especial, Robert Mueller.

Durante una entrevista en el programa “This Week” de la cadena ABC, se le preguntó a Giuliani si Trump tiene el poder de perdonarse a sí mismo como presidente de Estados Unidos, a lo que respondió: “Probablemente lo haga”.

“No tiene intención de perdonarse a sí mismo”, agregó Giuliani, que recientemente se unió al equipo de abogados del mandatario para encabezar su defensa en la investigación sobre la posible injerencia de Rusia en las elecciones estadounidenses de 2016.

“Esa es otra pregunta constitucional realmente interesante: ¿puede el presidente perdonarse a sí mismo?”, planteó el exalcalde de Nueva York. “Creo que las ramificaciones políticas de eso serían difíciles. Perdonar a otras personas es una cosa. Perdonarse a sí mismo es otra”.

